CdM – Maksimovic e Koulibaly potrebbero scendere in campo contro la Juventus. Possibile rientro di Mertens già contro la Lazio

ULTIMISSIME CALCIO NAPOLI, Condizioni fisiche migliori per Maksimovic, Koulibaly e Mertens che giocheranno dalla prossima settimana

ULTIMISSIME CALCIO NAPOLI – L’edizione odierna de ”Il Corriere del Mezzogiorno” riprende l’argomento sugli assenti del Napoli. Ieri proprio Gattuso ha fatto un resoconto sulle condizioni di alcuni giocatori: “Oggi arriva Nikola Maksimovic, l’altro giorno Mertens, ha lavorato in campo. Vediamo. Per Koulibaly dobbiamo ascoltare il calciatore, per ora nessuno dei tre sarà a disposizione.

IL RITORNO DI MAKSIMOVIC, KOULIBALY E MERTENS

Il quotidiano ha comunicato i probabili ritorni in campo dei giocatori infortunati: “Maksimovic e Koulibaly ieri hanno svolto terapie e lavoro in palestra, dovrebbero rientrare contro la Juventus. Mertens, invece potrebbe essere disponibile almeno a gara in corso contro la Lazio”.

