Napoli-Fiorentina, le probabili formazioni: Luperto terzino e due ballottaggi

Napoli-Fiorentina, le probabili formazioni.

Napoli-Fiorentina si giocherà oggi, sabato 18 gennaio allo Stadio San Paolo alle ore 20:45. L’edizione odierna della rosea prova a ipotizzare la probabile formazione che Gattuso schiererà in campo questa sera.

Ospina di nuovo tra i pali. In difesa verrà schierato Luperto, ma da terzino sinistro. Di Lorenzo e Manolas confermati come coppia centrale. Allan e Zielinski deterrano le chiavi del centrocampo, mentre Fabian si gioca il posto con Demme. In attacco attenzione a Lozano, che potrebbe prendere il posto di Callejon, affiancato da Milik e Insigne.

