LIVE – Napoli-Fiorentina, la formazione: Di Lorenzo centrale, Luperto terzino. Fabian in regia, Iachini con Chiesa e Cutrone

Buonasera amici di SpazioNapoli.it e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Fiorentina. Ritrovare la vittoria al San Paolo ormai è un imperativo per gli azzurri di Gattuso: i risultati mancano e il tempo ormai scorre. I 3 punti interni in campionato mancano ormai dal 19 ottobre (2-0 al Verona). Con la Fiorentina è il momento di bissare il successo contro il Perugia.

LE FORMAZIONI

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Hysaj; Allan, Fabiàn, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Castrovilli, Pulgar, Benassi, Dalbert; Chiesa, Cutrone. All. Iachini.

GLI AGGIORNAMENTI