Infortuni Napoli, CdM: Koulibaly e Maksimovic tornano contro la Juve, Mertens potrebbe giocare con la Lazio

Il punto sugli infortuni in casa Napoli.

Pesanti assenze in casa Napoli sul fronte infortuni in un momento delicato come quello che sta attraversando la compagine di Gattuso. Anche il tecnico non ha nascosto il proprio disappunto al riguardo, nel corso della conferenza stampa precedente a Napoli-Fiorentina, che si giocherà oggi al San Paolo.

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno fa il punto della situazione, dando un briciolo di speranza ai tifosi azzurri. Maksimovic e Koulibaly dovrebbero rientrare contro la Juventus. Situazione diversa per Mertens, che potrebbe essere disponibile già contro la Lazio, almeno a gara in corso.

