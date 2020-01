Cagni deciso: “Il Napoli non ha personalità! Inutile questo possesso palla da dietro, non deve rischiare e poi che senso ha?”

Gigi Cagni commenta il gioco che sta facendo il Napoli

L’allenatore ed ex difensore italiano Gigi Cagni è intervenuto nel corso della diretta radiofonica su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato:

IL NAPOLI CON IL GIOCO DI GATTUSO

“Il Napoli è una squadra che non ha personalità. Nel Napoli non c’è chi comanda, anche Koulibaly ha dimostrato questo. Il leader sei tu, parlo dell’allenatore, ed allora devi dare serenità. Non so se convenga fare questo possesso da dietro, io non lo farei oggi. Lo fai se hai giocatori in grado di farlo. Non credo che ci siano statistiche in cui si dica che fare questo possesso palla da dietro sia un vantaggio. Quando la squadra è serena e tranquilla puoi fare quello che ti pare, oggi devi rischiare il meno possibile”.

