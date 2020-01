Brutto gesto per Lorenzo Insigne: sacchetto d’immondizia legato a uno striscione d’incoraggiamento

Dopo uno striscione d’incoraggiamento il sacchetto dell’immondizia: grave gesto nei confronti del capitano azzurro Lorenzo Insigne

Qualche giorno fa è stato compiuto un bel gesto sotto casa del capitano azzurro Lorenzo Insigne: è stato apposto uno striscione d’incoraggiamento visti gli ultimi scarsi risultati ottenuti dall’interessato e dal Napoli. Tale striscione, firmato Emmanuel Carano, recita: “Chi lotta può perdere ma chi non lotta ha già perso… Cadi sette volte, rialzati otto! Forza capitano!“

La notte scorsa, invece, un gestaccio infimo: un sacchetto d’immondizia è stato legato al suddetto striscione per offendere Lorenzo Insigne date le stesse recenti prestazioni poco brillanti. Un atto decisamente sgradevole nei confronti non solo di un calciatore ma anche di un uomo che sta combattendo da capitano per risollevare le sorti di una grande squadra, in una stagione certamente sciagurata e difficile.

