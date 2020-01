De Maggio: “Torino, Genoa e due club tedeschi su Younes, granata avanti con Iago alla Spal”

Durante la trasmissione Radio Goal di Radio Kiss Kiss Napoli il conduttore Valter De Maggio fa il punto sul mercato azzurro e ipotizza la formazione del Napoli anti-Fiorentina

53 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Oggi, sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal, il conduttore Valter De Maggio ha fatto il punto della situazione sul mercato del Napoli e ha schierato una probabile formazione per il match che domani sera vedrà impegnati gli azzurri in casa contro la Fiorentina. Queste le sue parole:

“Amir Rrahmani dopo le visite mediche tornerà a Verona visto che rimarrà lì fino a fine stagione. Chiusa la reattiva per lui Cristiano Giuntoli ripiomberà su Sofyan Amrabat, sul quale si sono intensificati anche i discorsi con Inter e Fiorentina. Il ds azzurro si sta muovendo bene anche sulle uscite: dopo Gianluca Gaetano in prestito alla Cremonese ora c’è da risolvere la cessione di Amin Younes. Sul tedesco ci sono Torino, Genoa e 2 club tedeschi, con i granata in vantaggio vista l’imminente cessione di Iago Falque alla SPAL. Qualora lo spagnolo rifiutasse il trasferimento la trattativa col Toro verrebbe a mancare. Per il match contro la Fiorentina si pensa a una conferma dell’attacco con Insigne, Milik e Callejon e confermati a centrocampo dal 1’ anche Allan, Fabián Ruiz e Zielinski. In difesa prevedo Hysaj a destra, Manolas e Luperto centrali con Di Lorenzo largo a destra ma attenzione a Di Lorenzo e Luperto che potrebbero scambiarsi di ruolo“.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI