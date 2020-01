Nagelsmann, all. Lipsia: “Demme determinante per noi, ma doveva realizzare il suo sogno”

43 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Il Napoli ha accolto due nuovi centrocampisti in questa sessione di mercato: prima anche di Stanislav Lobotka è arrivato l’italo-tedesco Diego Demme dal RB Lipsia. L’ormai ex mediano dei tedeschi ha lasciato squadra e fascia di capitano, compiendo una scelta importante ma anche di cuore, come sottolineato anche dal tecnico del Lipsia Julian Nagelsmann con le sue dichiarazioni:

“Diego Demme è un giocatore con un’esperienza straordinaria. Per noi era determinante, sia dentro che fuori dal campo. La sua partenza è una grande perdita per noi ma, a volte, nel calcio c’è qualcosa di più. Doveva realizzare il suo sogno“.

