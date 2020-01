Gattuso su Ospina e Meret: “Nessun cambio di gerarchia. Meret patrimonio del Napoli, ma ad oggi Ospina gioca meglio coi piedi”

Alla conferenza stampa della vigilia di Napoli-Fiorentina l’allenatore azzurro Gennaro Gattuso ha presentato la partita e non solo: ha anche sciolto i dubbi dei giornalisti sulle gerarchie di preferenza tra i portieri David Ospina e Alex Meret

69 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Alla vigilia del match di campionato Napoli-Fiorentina l’allenatore azzurro Gennaro Gattuso ha presentato la partita e non solo: il tecnico del Napoli ha risposto anche ai dubbi dei giornalisti sul turnover tra i portieri Alex Meret e David Ospina. Infatti, negli ultimi match il colombiano sembra aver sorpassato momentaneamente nelle gerarchie di Gattuso il giovane classe ’97, ma il tecnico ai dubbi ha risposto così:

“Ospina meglio per far partire l’azione. Sono cambiate le gerarchie? Voi vi divertite a dire certe cose, io no. Meret è un patrimonio della società mentre Ospina ha un vissuto diverso, ora cerco questo tipo di gioco ed è un pizzico più avanti Ospina. Meret non sta lavorando con continuità, ha ancora fastidi. Il portiere però deve prima parare, non ci serve un libero per giocare col portiere volante, non l’ho mai detto. Su questa dote ho solo detto che è più avanti Ospina e Meret non è al 100%“.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI