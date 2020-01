Gattuso sugli infortunati: “Maksimovic, Mertens e Koulibaly non a disposizione. Ghoulam sta soffrendo”

Durante la conferenza stampa di presentazione del match Napoli-Fiorentina l’allenatore azzurro Gennaro Gattuso ha risposto anche alle domande dei giornalisti sulle condizioni dei calciatori infortunati

Oggi alle ore 12:30 c’è stata la conferenza stampa dell’allenatore azzurro Gennaro Gattuso alla vigilia del match di campionato di Napoli-Fiorentina. Il tecnico ha presentato il match contro i viola e, inoltre, ha anche trattato vari altri argomenti, tra cui il discorso sui calciatori azzurri al momento infortunati: Nikola Maksimovic, Dries Mertens, Kalidou Koulibaly e Faouzi Ghoulam. Queste le parole di Gattuso:

“Condizioni degli infortunati? Non so, vediamo. Oggi arriva Maksimovic, l’altro giorno Mertens, ha lavorato in campo. Vediamo. Per Koulibaly dobbiamo ascoltare il calciatore, per ora nessuno dei tre sarà a disposizione. Ghoulam? Ha provato con noi, non sta benissimo, non ha continuità nei lavori tecnico-tattici. Sta soffrendo“.

