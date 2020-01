Challandes, ct Kosovo: “Rrhamani completo, sa giocare ovunque in difesa. So del pressing del Napoli da Natale”

Durante Radio Goal, trasmissione radiofonica di Radio Kiss Kiss Napoli, il ct del Kosovo Bernard Challandes ha parlato di Amir Rrahmani, difensore dell’Hellas Verona acquistato per giugno del Napoli

56 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Nella giornata di oggi, nella trasmissione radiofonica Radio Goal di Radio Kiss Kiss Napoli, ha preso la parola Bernard Challandes, ct del Kosovo, per esprimersi sulla trattativa che il prossimo giugno porterà a Napoli il difensore kosovaro Amir Rrahmani, in forze all’Hellas Verona. Queste le sue parole:

“Rrahmani è un difensore completo e moderno, capitano del nostro Kosovo. Bravo con entrambi i piedi e anche di testa, ama uscire dal reparto palla al piede. Ha sempre risposto bene alle esigenze dei suoi allenatori: alla Dinamo Zagabria giocava terzino sinistro, in difesa sa ricoprire ogni ruolo. Infatti, nel club gioca nella difesa a 3 ma in nazionale gioca a 4. Il Napoli ha fatto un grande acquisto: è un ragazzo calmo e tranquillo ma con una forte personalità, un leader nello spogliatoio. Non parlo con lui da Natale ma già allora mi confesso che l’avrei visto giocare in azzurro dall’anno prossimo“.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI