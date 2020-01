Ricavi commerciali 2018-2019: il Napoli in aumento del 10,5% rispetto la stagione precedente (GRAFICO)

Il Napoli si piazza al 19esimo posto nella classifica dei ricavi commerciali, con un aumento del 10,5% rispetto l’anno precedente

Il portale Calcio e Finanza riporta le statistiche effettuate dalla Deloitte Football Money League. Il Barcellona ha visto i propri ricavi commerciali spiccare del 18,88% a 384 milioni di euro nella scorsa stagione, salendo al primo posto nella graduatoria che lo scorso anno vedeva primeggiare i rivali del Real Madrid, davanti al Bayern Monaco e allo stesso Barcellona.

LA JUVENTUS SORPASSA L’INTER NEI RICAVI COMMERCIALI

La Juventus sorpassa l’Inter, risultato attribuibile al cosiddetto effetto CR7, che ha consentito di far registrare un ulteriore balzo in avanti dopo il +25% del 2018. Per i nerazzurri i ricavi commerciali passano invece da 148 milioni a 155 milioni. Crescita che rallenta rispetto al 2018.

IL MILAN PEGGIORA NEI RICAVI COMMERCIALI

Il Milan si classifica 16esima per quanto riguarda i ricavi commerciali. Per i rossoneri il dato riferisce 60 milioni di euro e una flessione del 14,5% (il peggior dato per quanto riguarda il divario percentuale dal 2018).

IL NAPOLI IN CRESCITA RISPETTO ALL’ANNO SCORSO

La Roma occupa il 18esimo posto con ricavi pari a 55 milioni di euro, mentre il Napoli si piazza al 19esimo con 46 milioni di euro, in crescita del 10,5% rispetto al rapporto precedente.

GRAFICO: Calcio & Finanza

