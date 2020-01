SKY – Ospina preferito su Meret contro la Fiorentina. Il portiere ha svolto soltanto le terapie

ULTIMISSIME CALCIO NAPOLI, Meret non risulterebbe ancora in forma per giocare contro la Fiorentina

53 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

ULTIMISSIME CALCIO NAPOLI – Gennaro Gattuso in 5 partite con il Napoli ha schierato 3 volte il portiere Alex Meret e 2 volte David Ospina. Secondo quanto riferito da Sky Sport il 22enne non è in ottime condizioni, di fatto oggi ha svolto soltanto terapie.

OSPINA CONTRO LA FIORENTINA

L’idea di Gattuso sarebbe quella di confermare per la terza volta consecutiva la presenza in campo di Ospina contro la Fiorentina.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI