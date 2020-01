Moggi dice la sua in merito al mercato del Napoli

Luciano Moggi, ex dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni di TMW. Ecco quanto evidenziato:

AMRABAT E RRAHMANI AL NAPOLI

“Su Amrabat, come favorito vedo il Napoli. È un buon giocatore, giovane ed incontrista con i piedi buoni. Vedo i partenopei in pole position anche per Rrahmani“.

