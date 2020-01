DAZN, Borghi: “Demme e Lobotka dovranno adattarsi al calcio della Serie A. Sono bravi, ma…”

Stefano Borghi commenta i due nuovi acquisti del Napoli

50 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista di DAZN, Stefano Borghi. Ecco quanto evidenziato:

DEMME E LOBOTKA DALLA LIGA E BUNDESLIGA ALLA SERIE A

“Pensando al centrocampo a tre, un dogma per Gattuso, entrambi potranno fare i vertici bassi. Lobotka però può fare anche la mezzala, è un giocatore di costruzione e non di inserimento, gli piace portare la palla. Per entrambi cambiano tante cose dalla Liga e dalla Bundesliga alla Serie A. Demme deve prendere delle nuove scalate, delle letture un pò differenti, anche perché a Lipsia spesso giocava a due. Lobotka invece deve imparare ad essere più effettivo in altre zone di campo. Sono due buoni giocatori, ma vanno inseriti nello scacchiere di Gattuso”.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI