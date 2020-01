La Repubblica, Corbo: “De Laurentiis non venderebbe il Napoli ora, è una scatola quasi vuota! Il Bari? È una buona società ma…”

Corbo parla degli investimenti di De Laurentiis e della società del Napoli

73 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Il giornalista de La Repubblica, Antonio Corbo è intervenuto a Canale 8. Di seguito quanto evidenziato:

IL BARI DI DE LAURENTIIS

“Non credo che il Bari possa diventare una grande del campionato. È una buona società, ha alle spalle una grande città, ma non penso che un giorno il Bari possa essere un club piazzato nelle 5-6 posizioni”.

IL NAPOLI, PRIMO INVESTIMENTO DI DE LAURENTIIS

“Napoli ha un suo fascino e credibilità, se dici Napoli già nel mondo hai una cifra diversa. Credo che De Laurentiis abbia il Napoli come primo investimento ed il Bari come secondo. In questo momento non credo che venderebbe il Napoli anche se lui fa di tutto per tenerlo pronto ad essere venduto. In questo momento il Napoli è una scatola non dico vuota ma più leggera“.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI