Classifica ricavi da stadio 2018-2019: Napoli ultimo con un dato peggiore tra le Europee (FOTO)

Mentre la Juventus e l’Inter viaggiano a livello di ricavi, il Napoli è sotto del 16,3% rispetto alla stagione precendete

50 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Juventus e Inter sono le prime due squadre italiane nella classifica europea ad ottenere più ricavi da stadio. Secondo quanto riportato dal portale Calcio e Finanza, dallo studio effettuato da Deloitte emerge questa analisi sui ricavi dei club europei per quanto riguarda la stagione 2018/2019.

INTER E JUVENTUS, LA CRESCITA DEI RICAVI DA STADIO

L’Inter ha avuto una crescita rispetto all’anno precedente del 44,2%, passando da 35 a 51 milioni ricavati dalle attività legate allo stadio, posizionandosi però solamente al 15esimo posto. La Juventus decima in Europa, mostra invece un aumento da 51 a 66 milioni, con una variazione pari al 28,1%.

È evidente il divario con le grandi d’Europa: basti pensare che i ricavi di Juventus, Inter e Milan sommati non bastano per raggiungere la cifra incassata dal Barcellona, che passa da 145 a 159mln d’incassi confermandosi davanti al Real Madrid. La Premier League è il campionato più rappresentato in questa speciale classifica con 6 squadre nelle prime undici posizioni.

MILAN E ROMA, NELLE PRIME 20

Il Milan ha incassato 34 milioni rispetto ai 37 dell’anno prima. La Roma invece ha ottenuto ricavi per 32 milioni, con una riduzione di 3 milioni.

IL NAPOLI NON INCASSA,ULTIMO IN CLASSIFICA

Il Napoli si piazza appena fuori dalle prime 20. Gli incassi derivanti dai match disputati al San Paolo sono stati 16 milioni, con una riduzione addirittura del 16,3%, dato peggiore a livello continentale.

ECCO LA FOTO DELLA CLASSIFICA

GRAFICO: Calcio&Finanza

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI