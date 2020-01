UFFICIALE – Coppa Italia, cambia la data di Napoli-Lazio: si giocherà martedì 21!

43 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

La Lega Serie A ha ufficializzato il calendario dei quarti di finale di Coppa Italia, in attesa delle ultime sfide in programma. Rispetto a quanto stabilito ad inizio stagione c’è stato un cambiamento che riguarda proprio il match degli azzurri.

Napoli-Lazio, valida per i quarti di finale di Coppa Italia, si giocherà al San Paolo martedì 21 gennaio, anziché il 29 gennaio come comunicato in precedenza dalla Lega Calcio. La partita verrà trasmessa su Rai 1 alle 20:45.

