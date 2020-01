UFFICIALE – Pussetto lascia l’Udinese, è un nuovo giocatore del Watford: “È un sogno che diventa realtà!” (FOTO)

Pussetto è ufficialmente il nuovo giocatore del Watford

Il trasferimento di Igacio Pussetto dall’Udinese al WatfordFC è ufficiale. A comunicare l’uscita del giocatore dalla squadra italiana è stata la medesima società:

“Udinese Calcio comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Watford Fc le prestazioni sportive di Ignacio Pussetto.

L’attaccante argentino, classe 1995, lascia l’Udinese dopo una stagione e mezza vissuta in Friuli in cui ha totalizzato 50 presenze tra campionato e Coppa Italia mettendo a segno 5 gol complessivi.

Prelevato nell’estate del 2018 dall’Huracan, Pussetto ha trovato per 4 volte la via della rete nella scorsa stagione mentre, in questa annata, è andato a segno nella gara contro la Juventus disputata a Torino il 15 dicembre 2019.

A Ignacio un grande in bocca al lupo e l’augurio delle migliori fortune per questa nuova esperienza.

Mucha Suerte Nacho!”

IL WATFORD ANNUNCIA IL SUO NUOVO ACQUISTO, PUSSETTO

Il Watford ha ufficializzato il suo nuovo acquisto tramite un post su Twitter: “Siamo lieti di annunciare la firma definitiva dell’ala argentina Ignacio Pussetto dall’Udinese per quattro anni e mezzo”.

IL MESSAGGIO DI IGNACIO PUSSETTO AL WATFORD

L’ex giocatore dell’Udinese ha risposto sempre tramite un post su Twitter al messaggio della sua nuova squadra: “Lavorerò duro e cercherò di fare del mio meglio indossando questa maglia. Grazie per avermi voluto, è un sogno che diventa realtà”.

