Sconcerti: “Al Napoli servirebbe Lobotka, non so se Demme sia all’altezza di questa squadra!”

Sconcerti dice la sua in merito alla situazione attuale del Napoli

Mario Sconcerti, giornalista, ha parlato ai microfoni di TMW Radio. Ecco quanto evidenziato:

IL NAPOLI ALLA RICERCA DI UN TROFEO

“Il Napoli può salvare la stagione ottenendo un posto in Europa League e specialmente vincendo un trofeo. Gli azzurri sono l’esaurimento di una grande squadra costruita da grandi allenatori”.

DEMME E LOBOTKA AL NAPOLI

“Demme è un giocatore ordinato, promettente ma non eccezionale, non so se è all’altezza del Napoli. Lobotka è un calciatore diverso, è più tecnico e più spavaldo che ama prendersi più responsabilità”.

