Hysaj in mixed zone: “Abbiamo giocato più del Perugia. Io sono un operaio del Napoli, cerco di fare tanto!”

Elseid Hysaj parla in mixed zone dopo la partita di Coppa Italia, Napoli-Perugia

63 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Dopo la vittoria contro il Perugia in Coppa Italia, il Napoli è diretto ai quarti di finale contro la vincente di Lazio – Cremonese. Elseid Hysaj ha rilasciato alcune parole in mixed zone. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di SpazioNapoli:

“Il Perugia vi ha messo sotto tensione?

È una bella squadra ma non abbiamo sofferto, abbiamo avuto tante occasioni e siamo stati bene in campo. Abbiamo tenuto duro ed è stata una partita giocata più da noi che da loro.

Il Napoli nonostante giochi bene, non riesce a trarre risultati significativi, perchè?

Stiamo giocando bene ma non stiamo realizzando molti gol. Bisogna aspettare che i meccanismi si instaurino bene e la squadra andrà meglio.

Ti stai facendo trovare pronto per queste partite?

Io sono un operaio per questa città e per questa squadra, quindi quando mi chiamano io cerco di fare il massimo per tutti.

La Coppa Italia può essere un obiettivo per la prossima stagione?

Si, sicuramente. È importante perchè in campionato non stiamo andando benissimo, dobbiamo puntare su tutte le occasioni che ci capitano per andare avanti.

È importante dl punto di vita di fiducia vincere queste partite?

Si, ci serve per tranquillizzare un pò gli animi e per far capire che stiamo iniziando a giocare meglio. Stiamo ottenendo risultati e l’importante è tenere duro.

Cosa ne pensi di Di Lorenzo centrale?

Tutti i giocatori si stanno facendo trovare pronti, nell’emergenza stanno facendo bene, stanno dando una mano. Prima o poi ritornerà Koulbaly e Maksimovic”.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI