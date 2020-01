KKN – Gaetano verso la Serie B: la Cremonese è interessata fortemente. Probabile accordo tra le società entro fine mese

CALCIOMERCATO NAPOLI, Gianluca Gaetano potrebbe andare in prestito alla Cremose entro fine mese

CALCIOMERCATO NAPOLI – Il giocatore del Napoli, Gianluca Gaetano non ha trascorso neanche un minuto in campo da quando Gennaro Gattuso è diventato il tecnico degli azzurri. Con l’arrivo di Demme e Lobotka, il giocatore classe 2000 non ha occasioni per giocare con la sua squadra. Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, la Cremonese è fortemente interessata all’azzurro.

GAETANO DAL NAPOLI ALLA CREMONESE

Il tecnico della Cremonese, Massimo Rastelli vorrebbe Gaetano nella sua squadra ed è probabile che entro fine mese arrivi un accordo.

