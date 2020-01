Chiariello: “Il VAR sta falsificando un campionato! È inutile mettere una nuova tecnologia e poi non usarla. Irrati? Scandaloso!”

Umberto Chiariello commenta le decisioni non prese dagli arbitri e il Var

In onda su Radio Punto Nuovo è intervenuto il giornalista Umberto Chiariello, con il suo EditoNuovo. Di seguito quanto evidenziato:

IL VAR NON AIUTA IN CAMPO

“Calcio italiano di nuovo nella bufera per il VAR: non si può falsare un campionato, con decisioni così clamorosamente sbagliate. Inter-Atalanta è stata una partita scandalosa, se fossi tifoso dell’Atalanta mi sentirei peggio che dopo il tifoso del Napoli dopo aver visto Orsato in Inter-Juventus, quello che ha fatto Irrati è scandaloso. Hanno messo la tecnologia per aiutare gli arbitri, poi ne hanno ridotto l’uso. Lautaro Martinez da terra trattiene la caviglia di Toloj che sta per calciare, Rocchi non può vederlo per una mischia di 10 persone in area e la VAR non chiama l’arbitro. Come fai a non vederlo con tutti i replay che ci sono? C’è un particolare: in quel caso si realizza un DOGSO: in quel caso il giocatore non contende il pallone, ma è una chiara intenzione di impedire un’azione gol reale, è rosso diretto. Conte chiede aiuti e dimentica quello che succede in campo: ah, onestà intellettuale, dove sei?!”.

