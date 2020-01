40 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

L’edizione odierna di Tuttosport parla dell’interesse del Napoli per Gaetano Castrovilli della Fiorentina, sul centrocampista anche Juve e Inter.

A differenza di Chiesa, Commisso prova ad alzare le barricate per Castrovilli. L’Inter si è già mossa per il centrocampista rivelazione di questa stagione, la Juventus si è informata mentre il Napoli ha effettuato un sondaggio. Siamo alle prime battute per tutti.

