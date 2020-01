Pedullà spiega: “Il Napoli ha speso già 35 milioni a gennaio, prevedo altre sorprese! Su Tonelli si inserisce la Spal”

Tre operazioni concluse fino ad ora per il Napoli

Alfredo Pedullà è intervenuto su Sportitalia, lanciando le sue notizie di calciomercato. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di SpazioNapoli:

SORPRESE PER IL MERCATO DEL NAPOLI

“Il Napoli così protagonista nel mercato di gennaio è una cosa rara, di solito investe, tipo come fece con Inglese, per la stagione successiva. Ha chiuso tre operazioni, Rrahmani arriverà a giugno, Lobotka è atteso per le visite e Demme già le ha fatte. Il Napoli senza bonus ha speso 30 milioni circa con i bonus più di 35. A Gattuso questi acquisti concedono equilibrio tattico. Tonelli è in uscita, si inserisce la Spal ma De Laurentiis non vuole regalare il cartellino, anche se la Sampdoria persiste. Vediamo anche cosa deciderà Politano. Il mercato del Napoli finirà il 31 gennaio, prevedo sorprese!”

