Demme e Lobotka in azzurro, Gaetano vicino alla cessione.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ipotizza le possibili uscite che seguiranno l’approdo in azzurro di Demme e Lobotka.

Quasi sicuramente uscirà Gaetano, che ha avuto spazio per il debutto in Champions e che ora potrà andare a fare esperienza in serie B tra Crotone e Cremonese.

