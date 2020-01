Lobotka e Demme, GdS: oggi in tribuna per Lazio-Napoli, spunta la data dell’esordio in azzurro!

50 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione sui due arrivi in casa Napoli, Demme e Lobotka.

Lo slovacco sarà a Roma per sostenere le visite mediche, dopo le quali si recherà all’Olimpico per seguire il match. Alla partita dovrebbe assistere anche Diego Demme, che oggi dovrebbe invece firmare il contratto che lo legherà all’azzurro fino al 2024, guadagnando 2 mln di euro a stagione. Poi toccherà a Lobotka, che invece avrà uno stipendio di 1,4 mln a stagione. Entrambi dovrebbero essere a Castel Volturno lunedì per essere molto probabilmente disponibili già per la gara di Coppa Italia contro il Perugia.

