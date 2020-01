Immobile era del Napoli, Repubblica: l’affare sfumò per due motivi! I dettagli

40 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

L’edizione odierna di Repubblica svela un clamoroso retroscena su Ciro Immobile in azzurro.

In passato Ciro Immobile fu molto vicino a vestire la maglia del Napoli. In panchina c’era Sarri e le caratteristiche del giocatore non gli sembravano ideali per il suo tiki taka. L’affare di mercato sfumò sul più bello, anche per i rapporti tesi tra Moggi, suo manager, e De Laurentiis. Il colpo grosso lo fece Lotito, riportando l’attaccante in Italia per 9,45 mln di euro.

