Golden Gala 2020, ufficiale: si svolgerà al San Paolo di Napoli!

Una piacevole notizia per Napoli e il San Paolo a proposito dei Golden Gala 2020! Il celeberrimo meeting di atletica leggera italiano si terrà il 28 maggio al San Paolo di Napoli.

Un cambio di sede importante, in quanto la casa abituale (l’Olimpico di Roma) non sarà disponibile per permettere gli interventi di adeguamento della struttura in vista degli Europei 2020 di calcio, in programma a partire dal 12 giugno con la sfida tra Italia e Turchia.

La scelta è ricaduta sul capoluogo campano anche a causa del recente restyling attuato in occasione delle Universiadi 2019.

