Barcellona, tegola Luis Suarez: potrebbe essere a rischio il match col Napoli a febbraio

Luis Suarez si ferma e preoccupa il Barcellona: forte preoccupazione per l’eventuale stop del Pistolero

Pessime notizie in casa Barcellona: dopo la sconfitta in semifinale di Supercopa de España contro l’Atletico Madrid (3-2 per i colchoneros) ora arrivano i problemi fisici, in particolare per El Pistolero Luis Suarez. Il poderoso centravanti uruguaiano, infatti, ha accusato un duro colpo al ginocchio destro in giornata, stesso ginocchio sottoposto ad un artroscopia appena otto mesi fa.

Addirittura, il numero 9 blaugrana – nel caso gli accertamenti annunciassero un’operazione – rischierebbe uno stop anche di 6 settimane, stop che metterebbe a rischio la partecipazione dell’attaccante al match di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Napoli. Infatti, il match con gli azzurri allo Stadio San Paolo è previsto per il prossimo 25 febbraio.

