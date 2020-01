SPORTITALIA – Nessuno scambio tra Llorente e Politano: l’Inter ha scelto Giroud per l’attacco

Alfredo Pedullà dice la sua in merito allo scambio tra il Napoli e l’Inter

L’esperto di mercato Alfredo Pedullà è intervenuto su Sportitalia parlando dello scambio non andato a buon fine tra il Napoli con Llorente e l’Inter con Politano. Ecco quanto evidenziato:

LLORENTE NON È L’ATTACCANTE GIUSTO PER L’INTER

“L’Inter ha capito che Llorente non era l’attaccante giusto, anche perché non c’è mai stato un vero scambio con Politano. Ecco perché i nerazzurri hanno scelto di prendere Giroud, che ha caratteristiche diverse da Llorente, ed è in uscita dal Chelsea con Lampard che l’ha scaricato”.

