Nazionale kosovara, il team manager: “Rrahmani è molto stimato, un leader silenzioso alla Hamsik”

Muharrem Sahiti, team manager della nazionale kosovara, è intervenuto sulle frequenze di Radio Marte per parlare di Amir Rrahmani, che prossimamente vestirà la maglia azzurra.

“Che tipo di giocatore è Rrahmani? Un giocatore importante, che ama lavorare, che ha talento e potrà mostrare il suo valore al Napoli nel caso in cui verrà confermato il suo trasferimento.

Molto stimato non solo per il suo valore in campo, ma perché è cresciuto in Kosovo, è un vero kosovaro ed è un esempio per i tifosi. E’ un capitano silenzioso, non significa che non sia un leader, ma fa le cose in un certo modo, per bene. Un ragazzo serio, un leader silenzioso. Molto felice di come sta andando la sua carriera al Verona.

Giocare nel Napoli darebbe un interesse a tutto il movimento calcistico kosovaro. Ha parlato con il giocatore? Le ha detto qualcosa del Napoli? Si muoverà solamente in estate, è felice al Verona adesso ma sarà ancora più felice di approdare in azzurro”.

