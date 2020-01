Il Napoli ritorna su Matteo Politano: è sfida col Milan per l’esterno dell’Inter

Si riapre per il Napoli la pista che porterebbe Matteo Politano dell’Inter in azzurro: per il giocatore, però, è sfida di mercato col Milan

Sfida di mercato tra il Milan e il Napoli per accaparrarsi le prestazioni di Matteo Politano, esterno d’attacco dell’Inter che non sembra rientrare nei piani di mister Antonio Conte. I rossoneri stanno provando ad acquistare l’ala per rinforzare la squadra di Stefano Pioli, magari inserendo una contropartita tecnica come il centrocampista ivoriano Franck Kessiè.

Il Napoli, dal canto suo, era momentaneamente uscito dalla trattativa per gettarsi a capofitto nei discorsi per la mediana, culminati poi con gli acquisti di Stanislav Lobotka e Diego Demme, che a brevissimo diventeranno anche ufficiali. Adesso, però, il club azzurro è tornato a parlare con l’Inter per regalare l’esterno ex Sassuolo a mister Gennaro Gattuso (dopo aver già avviato una prima trattativa che avrebbe previsto l’inserimento del cartellino di Fernando Llorente nella stessa).

