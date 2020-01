CM.COM – Napoli, l’Espanyol sonda il terreno per Callejon: la reazione

Espanyol sonda il terreno per Callejon.

36 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Il futuro di Josè Callejon è sempre più in bilico e lontano da Napoli. Per l’attaccante azzurro sembrano esserci molte richieste. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, l’ex Real piace anche ad un’altra sua vecchia squadra, l’Espanyol.

Il club catalano ha sondato sia l’attuale disponibilità sia quella per la prossima estate. Chiusura sul trasferimento a gennaio, se ne tornerà a parlare per un eventuale passaggio a fine stagione.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI