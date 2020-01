SKY – Fabian Ruiz resta al Napoli, arriva la conferma: non partirà a gennaio

CALCIOMERCATO NAPOLI, Fabian Ruiz non lascerà la squadra a gennaio

46 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

CALCIOMERCATO NAPOLI – Il giornalista di Sky Sport, Luca Marchetti ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dello speciale dedicato al mercato. Di seguito quanto evidenziato:

DOPO DEMME, LOBOTKA VICINO AL NAPOLI

“Il Napoli è arrivato a 21 milioni di euro più bonus per Lobotka, bisogna trovare l’accordo con il Celta Vigo in merito ai pagamenti. Sono dettagli ma vanno presi in considerazione in una operazione di questo genere. Si pensa ad acquistare anche Lobotka perchè nel caso Demme dovesse beccarsi un raffreddore, il Napoli sarebbe di nuovo punto e a capo con il regista”.

FABIAN RUIZ RESTA A NAPOLI MENTRE SI VALUTA PER LLORENTE

“Fabian non va via a gennaio. Llorente? Bisogna vedere le decisioni per quanto riguarda il reparto offensivo”.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI