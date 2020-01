Ciciretti dal Napoli all’Empoli, trasferimento in prestito: i dettagli

CALCIOMERCATO NAPOLI, Ciciretti andrà in prestito all’Empoli

CALCIOMERCATO NAPOLI – Secondo quanto annunciato dal portale pianetaempoli, Amato Ciciretti saluta il Napoli per andare all’Empoli.

CICIRETTI IN PRESTITO ALL’EMPOLI

Il centrocampista che non ha indossato per un minuto la maglia azzurra va in prestito alla squadra toscana dove resterà fino a giugno. L’obbligo di riscatto dell’Empoli scatterà quando la squadra avrà raggiunto alcuni obiettivi, tra tutti il ritorno in Serie A.

