Pedullà: “Lobotka ha scelto il Napoli, ma il Celta Vigo è alla ricerca di un sostituto”

Pedullà spiega il perchè il Celta Vigo non cede ancora Lobotka al Napoli

53 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

L’esperto di mercato Alfredo Pedullà è intervenuto su Sportitalia, parlando del giocatore del Celta Vigo, Stanislav Lobotka voluto fortemente dal Napoli. Ecco quanto evidenziato:

LOBOTKA VICINO AL NAPOLI

“Il Napoli aspetta ancora Lobotka, a Gattuso è stato detto che arriverà. Non è il problema di 2 milioni in meno o in più ma il Celta Vigo lotta per non retrocedere e poi non ha un sostituto. Il Napoli può andare su altri centrocampisti ma sa che Lobotka ha scelto il Napoli e il Celta Vigo sa che il giocatore guadagnerà 1,8 milioni a stagione”.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI