Mirabelli, ex d.s. Milan: “Demme piaceva anche a noi, è un giocatore importante! Napoli? Avrei venduto tutti i calciatori e fatto una statua a De Laurentiis!”

Massimo Mirabelli rilascia parole sulla situazione e sul mercato del Napoli ed elogia De Laurentiis

L’ex direttore sportivo del Milan, Massimo Mirabelli è intervenuto durante la diretta radiofonica su Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito quanto evidenziato dalla redazione di SpazioNapoli:

NAPOLI, RICOMINCIARE DA UN CICLO FINITO

“Diego Demme piaceva al Milan, è un giocatore importante! Bisogna accettare il fatto che il Napoli abbia chiuso un ciclo fantastico. De Laurentiis ha rianimato il Napoli, non dovrebbero contestare ma dovrebbero fargli una statua a piazza del Plebiscito. Dimenticano da dove viene il Napoli. Ha avuto una sfortuna che ha trovato una super Juve che gli ha negato lo scudetto. Oggi bisogna capire che è un ciclo finito e bisogna avere il coraggio di rinnovare e partire da 0″.

I MERITI DI DE LAURENTIIS

“L’unico errore che sta commettendo il Napoli è pensare di continuare in questa maniera, però per i fatti successi avrei messo i giocatori sul mercato e ripartire, e non inseguire un qualcosa inutilmente. Mi dispiace perchè con questo atteggiamento si respira un’aria quasi da funerale. Il popolo dovrebbe avere un pò di memoria e ricordare quello che è successo. Il Napoli era una società fallita ed è partita dalla Serie C”.

RIPARTIRE CON NUOVI GIOCATORI DEL NAPOLI

“È difficile far ripartire questo giocattolo come qualche anno fa, non ci è riuscito Ancelotti con una grandissima esperienza… Nel Napoli ci sono grandissimi giocatori ma dovrebbero continuare a essere grandi in un’altra area”.

DEMME E LOBOTKA AL NAPOLI

“Non penso che la situazione possa migliorare grazie all’arrivo di questi due giocatori”.

Infine, Mirabelli ironicamente parlando dell’origine di Gattuso e dei genitori di Demme aggiunge: “Possiamo dire che ci sono tanti calabresi che stanno facendo cose buone in Italia”.

