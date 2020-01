Tuttosport – Altro nome in uscita dal Napoli: Tonelli piace a tre squadre italiane

CALCIOMERCATO NAPOLI, Sampdoria, Lecce e Cagliari sono interessate al difensore Lorenzo Tonelli

CALCIOMERCATO NAPOLI – Il ds del Napoli, Cristiano Giuntoli è alle prese con il mercato invernale tra acquisti, cessioni e rinnovi. Alcuni giocatori azzurri piacciono ad altre squadre italiane. Di seguito quanto riportato dall’edizione odierna Tuttosport:

TONELLI LASCIA IL NAPOLI

In uscita anche Lorenzo Tonelli, con zero presenze nel Napoli durante la stagione in corso, il difensore piace a Sampdoria, Lecce e Cagliari.

