Il Napoli di oggi come quello di Zeman nel 2000: tre sconfitte consecutive al San Paolo

Il Napoli non riesce ad andare avanti e intanto ci ricorda la stagione 2000/2001

53 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Ieri sera si è sfatato il taboo contro l’Inter che non vinceva – in campionato – dal ’97 contro il Napoli in casa azzurra. Attualmente la situazione ricorda l’anno 2000: la squadra partenopea di Zeman, rimediò tre sconfitte consecutive al San Paolo contro la Juventus, Bologna e Vicenza durante la stagione 2000/2001 l’ultima in Serie A prima del fallimento. L’allenatore boemo dovette lasciare la panchina e al suo posto arrivò Mondonico che sfiorò appena la salvezza.

IL NAPOLI IN PIENA CRISI

La squadra di Gattuso a febbraio dovrà affrontare il Barcellona agli ottavi di Champions, mentre in campionato ha perso contro Bologna, Parma e Inter ritrovandosi a metà classifica con 11 punti distante dal quarto posto. Questo incubo sembra non avere fine, e il Napoli dà l’impressione di non svegliarsi per tornare alla realtà.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI