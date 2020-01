CdS – Napoli in piena crisi di fiducia: i giocatori scapperebbero già ora

Il Napoli non mostra segnali di ripresa e Gattuso invita i giocatori a crederci ancora

La sconfitta del Napoli al San Paolo contro l’Inter ha sottolineato i problemi della squadra che non riesce più a vincere neanche in casa. Gattuso prova a incoraggiare i suoi invitandoli a non demordere. L’edizione odierna de Corriere dello Sport riporta lo stato d’animo di una parte dei calciatori:

GATTUSO RIPONE FIDUCIA NEL NAPOLI

A Gattuso spetta un lavoro arduo, lontano 11 punti dalla zona Champions e atteso sabato all’Olimpico dalla Lazio, un altro bivio per provare a risalire o scendere ancora più giù in classifica. Non è semplice restituire il coraggio a una squadra in piena crisi di fiducia, alla terza sconfitta consecutiva in casa e senza apparenti motivazioni. Se potessero scapperebbero già tutti dalla squadra, ma siamo appena a metà stagione. Non a caso Gattuso ha chiesto entusiasmo, che servirebbe almeno a non smettere di crederci ancora.

