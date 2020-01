Ass. Borriello: “Abbiamo convocato un tavolo per trovare un punto d’incontro con i tifosi. Stadio silenzioso, come giocare con un uomo in meno”

Ciro Borriello ha stabilito un incontro per riportare il tifo organizzato al San Paolo

L’assessore allo sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello è intervenuto a ‘Punto Nuovo Sport Show’ trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo. Ecco quanto evidenziato:

RIPORTARE IL TIFO ORGANIZZATO AL SAN PAOLO

“Ho incontrato un rappresentante del tifo che mi aveva chiesto un appuntamento, mi ha sottoposto la problematica dello stadio evidente: non si percepisce più il calore del tifo organizzato. Abbiamo convenuto di investire la massima autorità in termini politici e abbiamo deciso di stabilire una riunione, che si terrà entro un mese, a cui presenzieranno comune, società, Questura e rappresentanti del tifo organizzato. È un argomento non facile, dobbiamo creare le condizioni affinché a questo tavolo ci siano tutti e siano tutte persone qualificate con cui parlare. Il tifo organizzato è a Bergamo, Milano, Torino, vogliamo anche capire come si muovono nelle altre città, mi sembra doveroso cercare una soluzione che possa riportare all’interno dello stadio il tifo che ci ha fatto sognare. La mancanza del tifo è come avere un giocatore in meno, l’abbiamo visto ieri e nelle precedenti gare. Dialogo e ricerca di soluzioni: le parole chiave”.

ULTERIORI SPESE PREVISTE

Infine l’assessore aggiunge: “Cerchiamo di capire, stiamo ultimando i posti per i disabili che sono previsti dal regolamento e stiamo ancora aggiustando i bagni“.

