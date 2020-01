Pedullà: “Il Napoli dovrà attendere. La Fiorentina blinda Pulgar e Castrovilli, se ne parla in estate!”

CALCIOMERCATO NAPOLI, Pedullà rivela che la Fiorentina trattiene Pulgar e Castrovilli, giocatori nel mirino del Napoli

CALCIOMERCATO NAPOLI – Alfredo Pedullà è intervenuto a SportItalia, rilasciando alcune dichiarazioni in merito all’interesse del Napoli per il calciatore classe ’94 Erick Pulgar e Gaetano Castrovilli.

LA FIORENTINA TRATTIENE PULGAR E CASTROVILLI

”La Fiorentina vuole ripartire con Castrovilli e Pulgar, si è visto. È una situazione da escludere per il mercato invernale, se ne parla in estate. Li tiene blindati per ora”.

