I numeri sorridono al Napoli, dominio totale contro l’Inter al San Paolo che va avanti dal ’98! E sull’arbitro Doveri…

I numeri, le curiosità e i precedenti tra Napoli e Inter al San Paolo

C’è grande attesa per il ritorno in campo del Napoli di Gennaro Gattuso, che nella 18esima giornata di campionato di Serie A sfiderà l’Inter di Conte.

Il match si preannuncia decisamente scoppiettante, con entrambe le squadre che hanno bisogno di punti per continuare la corsa ai rispettivi obiettivi di classifica. E i precedenti degli ultimi anni sorridono decisamente al Napoli. L’Inter, infatti, non vince al San Paolo dalla sesta giornata di campionato della stagione 97/98: precisamente il 18/10/97 quando il risultato fu 0-2. Da allora nove successi azzurri e quattro pareggi. Il Napoli ha tenuto la porta inviolata in sette delle ultime 13 sfide di Serie A contro l’Inter al San Paolo: otto reti subite nel parziale, 0.6 di media a incontro. Particolare curiosità: nessun giocatore attualmente nella rosa ha mai trovato il gol al San Paolo con la maglia dell’Inter contro il Napoli in Serie A.

NAPOLI – INTER, I DATI

I precedenti generali sono invece 151, con 47 vittorie per il Napoli, 37 pareggi e 67 sconfitte durante il campionato di Serie A; con 171 gol fatti e 230 gol subiti. L’ultimo successo al San Paolo degli azzurri risale allo scorso campionato, quando il 15/05/2019 la squadra allora allenata da Ancelotti si impose 4-1. Mentre l’ultima partita vinta dai nerazzurri ricorre al 30/04/2017 per 0-1 a San Siro. L’ultimo precedente nel giorno dell’Epifania risale a 6/1/2011 e sorride all’Inter, che vinse 3-1 a San Siro contro i partenopei.

ARBITRO DOVERI, CURIOSITÀ

A fornire spunti positivi per gli azzurri sono anche i precedenti con l’arbitro che dirigerà il match del San Paolo: il sig. Daniele Doveri della sezione di Roma. Fu infatti il fischietto capitolino a dirigere la partita vinta la scorsa stagione per 4-1 dal Napoli.

E non solo, Doveri è un vero e proprio amuleto per il Napoli. Mentre i precedenti non fanno sorridere Conte: il bilancio dell’Inter con il suo arbitraggio parla di 5 vittorie, 5 pareggi e ben 6 sconfitte. Positivo il trend con il Napoli con 12 successi, 7 pareggi e solo 2 sconfitte: una con il Sassuolo e l’altra con l’Empoli.

Insomma, i numeri parlano chiaro: al San Paolo ormai da anni il Napoli domina l’Inter. A Gattuso e alla sua squadra il compito di allungare la striscia di risultati positivi.

