Napoli-Inter, Lukaku da record sul secondo gol: la palla viaggia a 111 km/h

43 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Serata sfortunata per il Napoli di Gattuso al San Paolo. Gli azzurri contro l’Inter non sembra ci stiano con la testa e incassano due reti a distanza di 20′ dallo stesso rifinitore, Romelu Lukaku.

Il secondo gol dell’attaccante, in particolare, ha impressionato il pubblico. Un tiro dalla distanza, non particolarmente preciso, ma di una velocità devastante. Secondo quanto riportato la sfera è stata indirizzata in porta ad una velocità di 111 km/h.

Per seguire tutte le news sul mondo Napoli CLICCA QUI