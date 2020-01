Ciciretti e Tutino ad un passo dall’Empoli: in giornata incontro decisivo tra i ds Accardi e Giuntoli

Vicinissimi dal salutare Napoli per tornare in Serie B: Amato Ciciretti e Gennaro Tutino sono ad un passo dall’Empoli

Sono ormai prossimi dal dire addio al Napoli gli attaccanti Amato Ciciretti e Gennaro Tutino. Infatti, il fantasista ex Benevento e l’esterno in forze all’Hellas Verona sono pronti a far ritorno in Serie B: sono entrambi davvero vicinissimi al vestire la casacca dell’Empoli, tant’è che il club toscano potrebbe prelevare il cartellino dei due calciatori stesso in giornata.

Lo riportano due di più noti esperti di mercato sui loro blog d’informazione ufficiali: il collega di Sky Gianluca Di Marzio e il collega di Sportitalia Alfredo Pedullà. Di comune accordo, i due blog affermano che il ds del club toscano Pietro Accardi – già attivissimo in parecchie trattative in questo avvio di mercato invernale – sarebbe pronto ad affondare il colpo decisivo per Ciciretti e Tutino oggi stesso, incontrando il ds azzurro Cristiano Giuntoli.

