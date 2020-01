Meret fa impazzire tutti: sul portiere azzurro il pressing di Juventus, Inter e club di Premier League

Il portiere azzurro Alex Meret fa gola a tanti club: per lui offerte dalla Premier ma anche da Juve e Inter

56 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Nonostante la prima metà di questa stagione non sia stata davvero positiva per il Napoli, alcuni elementi azzurri hanno saputo comunque contraddistinguersi rendendo assai bene. Questo è anche il caso del giovane portiere azzurro Alex Meret: il classe 1997 si è messo bene in mostra sia in campionato che in Champions League finora.

Vista l’ottima prima parte di stagione svolta da Meret, ora il club azzurro dovrà fronteggiare una serie di offerte che stanno venendo a presentarsi man mano, offerte che la testata nazionale Il Mattino ha riportato nella sua edizione odierna. Pare, infatti, secondo il quotidiano, che al telefono del procuratore di Meret, Federico Pastorello, abbiano telefonato Juventus e Inter dall’Italia e una lista di club di Premier League. Il patron azzurro Aurelio De Laurentiis, però, non ha intenzione di cedere il suo gioiello in porta, dato che lo vede come uno dei punti cardine sul quale rifondare la squadra nel 2020.

Per seguire tutte le news sul mondo Napoli CLICCA QUI