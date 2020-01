Everton fuori dalla FA Cup, Ancelotti: “Non si può giocare così! Persa intensità e fiducia”

Il nuovo allenatore dell’Everton, e recentissimo ex Napoli, Carlo Ancelotti, viene eliminato dalla FA Cup dal Liverpool di Klopp. Il Derby del Merseyside finisce 1-0 per i Reds

50 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Nella giornata di ieri si è giocato il Derby del Merseyside, valevole per la FA Cup, tra il Liverpool di Jurgen Klopp e l’Everton del neo-allenatore Carlo Ancelotti. A neanche un mese dal suo esonero dalla panchina del Napoli, il tecnico di Reggiolo si è ritrovato ad affrontare ancora una volta il collega tedesco, che questa volta, però, ottiene una piccola rivincita: i Reds hanno battuto i Toffees per 1-0, gol del classe 2001 Curtis Jones al 71′. Di seguito, un estratto post-gara delle parole di Carlo Ancelotti ai media inglesi:

“Non siamo stati abbastanza bravi nel secondo tempo. Parlerò ai miei giocatori e gli farò capire che non si può giocare in quel modo. Non siamo stati continui, abbiamo perso intensità e fiducia, non siamo riusciti a giocare nel secondo tempo come abbiamo fatto nel primo. Adesso abbiamo tutta una settimana per prepararci alla prossima sfida, almeno: da quando sono arrivato qui si può dire che abbiamo solamente giocato, senza mai allenarci una settimana intera“.