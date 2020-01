Gattuso in conferenza: “Non ho la bacchetta magica, dobbiamo lavorare. Capisco i tifosi, se ci lanciano pomodori, li prenderemo”

63 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Nel corso del post partita del match tra Napoli e Inter, Gennaro Gattuso ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della consueta conferenza stampa. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Fabian Ruiz? Non mi va di parlare solo di lui, ma di tutta la squadra e del San Paolo. È normale che la gente non ci possa applaudire, non vinciamo in casa dal 19 ottobre. Abbiamo giocato bene, dobbiamo lavorare per tenere meglio il campo. Abbiamo preso tre gol scivolando, dobbiamo dare una controllata ai tacchetti“.

“Ci siamo fatti tre gol da soli, ma abbiamo provato a giocare. Dobbiamo migliorare giocando più da squadra e cercando di limitare gli errori individuali. Gli errori possono esistere, non posso rimproverare nulla. Abbiamo fatto cose importanti, non so se ho visto un’altra partita. Questa squadra non vive una situazione simile da anni, non posso sottovalutare questo aspetto”

“La linea di difesa si è mossa molto bene, il problema principale è stato il loro palleggio basso, uscivano sempre centralmente. Prima di subire il terzo gol li abbiamo tenuti chiusi per un quarto d’ora, non è facile. Appello ai tifosi? La situazione non è facile, sono disposto anche ad incontrarli personalmente. I tifosi fanno bene ad aspettarsi di più, se ci lanceranno arance e pomodori li prenderemo“.

“Ero consapevole della situazione, come sono consapevole di essere in una grande società, con grandi dirigenti e grandi calciatori. I giocatori stanno dando tutto. Sono preoccupato, ma non abbattuto. Mertens e Maksimovic staranno fuori un’altra settimana, spero di recuperare Koulibaly, mentre Ghoulam è affaticato“.

“Mercato? Abbiamo un grande direttore sportivo, parlerà lui. Non ho la bacchetta magica per migliorare le cose, il problema principale è tenere il campo”.

