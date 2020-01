Continua la ‘sciopero ultras’ al San Paolo. 40mila tifosi con l’Inter ma lo stadio sarà muto

Lo sciopero degli ultras del Napoli allo Stadio San Paolo continua, c’è il forte rischio di avere un San Paolo davvero muto nel match contro l’Inter

53 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Lo Stadio San Paolo si avvia verso il record di presenza stagionale: 40mila tifosi azzurri affolleranno i vari settori dell’impianto per il match del 6 gennaio contro l’Inter capolista. Inoltre, nella giornata di ieri, il club partenopeo ha lanciato un altro segnale di ricerca della vicinanza dei tifosi: una mini campagna abbonamenti valida per le partite casalinghe di Serie A del Napoli nel girone di ritorno.

Ma, come riporta quest’oggi il noto quotidiano Il Roma, permane ancora un problema grande per quanto riguarda il rapporto diretto tra tifoseria e società, ovvero la prosecuzione dello ‘sciopero del tifo organizzato‘. Tale sciopero da parte degli ultras azzurri di Curva A e Curva B prosegue ormai da qualche giornata di campionato, visti i daspo e le multe recapitate ai tifosi in occasione anche di infrazioni di minore gravità. Senza, dunque, i cori e la spinta degli ultras delle due curve si rischia seriamente di giocare un match importante come Napoli-Inter sì con 40mila spettatori, ma in un San Paolo ‘muto‘.

Per seguire tutte le news sul mondo Napoli CLICCA QUI